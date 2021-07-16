Показали видео обстрела Нью-Йорка на Донбассе

В результате обстрелов поврежден дом мирных жителей. Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Российско-оккупационные войска обстреляли поселок Нью-Йорк Донецкой области.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в Facebook.

"Российские оккупанты совершили обстрел Нью-Йорка, в очередной раз доказывая, что жизнь мирного населения для них ничего не стоит", - отметил Кириленко.

В результате обстрела повреждена крыша дома и крыша гаража. О пострадавших не сообщается.

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Правоохранители предварительно квалифицировали обстрел по статье 438 Уголовного кодекса "Нарушение законов и обычаев войны".

Детали происшествия устанавливаются.

15 июля российские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Трое военных получили ранения, двое - боевое травмирования. Под прицел попали населенные пункты Донецкой области, в частности Широкино Волновахского района, Нью-Йорк Бахмутского района и райцентр Марьинка.