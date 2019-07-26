Показали видео нападения на ветерана

Нападение на ветерана АТО. ФОТО: УНИАН

В сети опубликовали видео скандального нападения на ветерана ВСУ. Имя нападавшего известно.

"Бывшего бойца АТО избили за то, что он сказал, что воюет против России. Я специально вырезал этот отрывок видео, чтобы были доказательства, держите. Сделал это бывший осужденный, сейчас YouTube-блогер Артур Сороченко" - говорит анонимный пользователь.

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Хмельницкий союз ветеранов АТО уже занимается поисками нападающего.

"Известно, что он является сыном учительницы местной школы и директора территориального центра Бердичевского исполкома", - пишут пользователи.

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