Полиция открыла дело против напавших на Порошенко

Столичная полиция начала уголовное производство по факту нападения на автомобиль Петра Порошенко возле здания Госбюро расследований.
"Около 17 часов группа лиц заблокировали автомобиль Петра Порошенко и вступила в конфликт с его охраной. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Полицейские зарегистрировалы сведения о событии, а затем начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) уголовного кодекса Украины", - докладывает Отдел коммуникации полиции Киева.
Правоохранители устанавливают всех участников инцидента. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишение свободы.
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В четверг под зданием Государственного бюро расследований после допроса пятого Президента Украины Петра Порошенко произошедшего столкновения.
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