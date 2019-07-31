Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец

В социальных сетях жители Донецка опубликовали фото ледовой арены "Дружба". С 2011 и до начала боевых действий была базой хоккейного клуба "Донбасс".

В мае 2014 года здание подожгли. За 5 лет главари ДНР так и не смогли восстановили за отсутствия средств.

Глава администрации Калининского района Донецка сообщил, что по состоянию на февраль 2018 года в Дворце спорта работали тренажерный зал и несколько помещений общего пользования.

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От начала российского вторжения на территорию Украины исчезло 4,6 тыс. лиц. Эти данные занесла в базу Харьковская правозащитная группа. Наибольшая доля исчезновений приходится на активную фазу войны: 2014-2015 годы.