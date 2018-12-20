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четверг, 20 декабря 2018 11:07

Показали учения зенитчиков
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В Украине прошли тренировки личного состава подразделений противовоздушной обороны.

Одна из частей десантно-штурмовых войск выполняла тренировочные выстрелы из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", передает Министерство обороны Украины.

"Стрела-10" - это зенитно-ракетный комплекс для уничтожения воздушных целей, находящихся на малых высотах.

Стрела - это зенитно-ракетный комплекс для уничтожения воздушных целей
Фото: Министерство обороны Украины
Стрела - это зенитно-ракетный комплекс для уничтожения воздушных целей
Стрела - это зенитно-ракетный комплекс для уничтожения воздушных целей
Стрела - это зенитно-ракетный комплекс для уничтожения воздушных целей

Зенитчики отрабатывали задачи по прикрытию подразделений от ударов с воздуха во время передвижения и ведения боя.

Конечным этапом была стрельба по условным воздушным целям.

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"По результатам, подразделение выполнило стрельбу на оценку "хорошо". Все цели были уничтожены, расчеты действовали грамотно и профессионально, - отметил исполняющий обязанности начальника противовоздушной обороны командования десантно-штурмовых войск ВС Украины подполковник Роман Ламаш.

Украинские военные опубликовали яркий календарь на 2019 год.

Работу опубликовала пресс-служба 93 бригады Холодный Яр в Facebook.

"На его страницах события, к которым мы были причастны и имели характер фиксировать в течение года. На большинстве фотографий изображены бойцы нашей бригады во время выполнения боевых задач, учений или просто в бытовых ситуациях", - говорится в сообщении.

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20
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