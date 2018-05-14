Показали последствия обстрела боевиками мирного села

Фото: Сергей Винник

13 мая в результате обстрела в селе Железное вблизи Торецкая повреждены жилой дом и хозяйственные постройки.

"Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки на вул. Лесная. Информация о пострадавших не поступала", – сообщил Сергей Винник, заместитель председателя Торецкой городского ВЦА.

Оккупанты 73 раза нарушали режим прекращения огня, из них 20 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы.

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Боевики российско-оккупационных войск в очередной раз сорвали разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской, которое предварительно было запланировано на 15 мая.