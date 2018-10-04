Показали новые куртки ВСУ по импортным образцам

Фото: fb/alex.petrov.

Военным начали выдавать новые куртки по модели импортных образцов. Об этом в Facebook написал военный Алексей Петров и опубликовал фото.

"Это повседневная куртка. Новая форма. Разработка нашего управления!, - говорит военный. - А теперь вдумайтесь. В 1991-м году, часть советской армии стала украинской. Тогда одеты и обуты были, в форму "дубок" и кирзовые берцы. Каски металлические и немного бронежилетов в которых можно было только стоять и медленно ходить".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские десантники получат американские парашюты

Добавляет, что спустя двадцать три года войну встретили в тех же самых форме и обуви. И то, хватало далеко не всем.

"Те же самые каски. Даже немного броников осталось. Десяток на кадровый батальон. Ну может немного больше. Прошло всего-то чуть более четырех лет. В пять раз меньше, вышеуказанного срока! И... В армии теперь куча разной формы (перечислять можно долго). Три пары ботинок по сезону. Тестируются новые летние ботинки. Третьи уже. Каски и бронежилеты совершенствуются. Начинают выдавать повседневную форму. И вот очередь дошла до мать их курток", – пишет Петров.

"Если в армии будут выдавать подобные шмотки, то я пожалуй задержусь еще на полгодика! Погоны прицепил – военный! Снял погоны – гламурный мерзавец!", – шутит военный.

Показли модернизированные танки Т-80 и Т-64БВ, БТР-4 нового поколения. Их и военную грузовую технику передали на вооружение украинской армии.