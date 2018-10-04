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четверг, 04 октября 2018 07:40

Показали новые куртки ВСУ по импортным образцам
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Новые куртки ВСУ по импортным образцам
Фото: fb/alex.petrov.
Новые куртки ВСУ по импортным образцам
Новые куртки ВСУ по импортным образцам
Новые куртки ВСУ по импортным образцам
Новые куртки ВСУ по импортным образцам

Военным начали выдавать новые куртки по модели импортных образцов. Об этом в Facebook написал военный Алексей Петров и опубликовал фото.

"Это повседневная куртка. Новая форма. Разработка нашего управления!, - говорит военный. - А теперь вдумайтесь. В 1991-м году, часть советской армии стала украинской. Тогда одеты и обуты были, в форму "дубок" и кирзовые берцы. Каски металлические и немного бронежилетов в которых можно было только стоять и медленно ходить".

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Добавляет, что спустя двадцать три года войну встретили в тех же самых форме и обуви. И то, хватало далеко не всем.

"Те же самые каски. Даже немного броников осталось. Десяток на кадровый батальон. Ну может немного больше. Прошло всего-то чуть более четырех лет. В пять раз меньше, вышеуказанного срока! И... В армии теперь куча разной формы (перечислять можно долго). Три пары ботинок по сезону. Тестируются новые летние ботинки. Третьи уже. Каски и бронежилеты совершенствуются. Начинают выдавать повседневную форму. И вот очередь дошла до мать их курток", – пишет Петров.

"Если в армии будут выдавать подобные шмотки, то я пожалуй задержусь еще на полгодика! Погоны прицепил – военный! Снял погоны – гламурный мерзавец!", – шутит военный.

Показли модернизированные танки Т-80 и Т-64БВ, БТР-4 нового поколения. Их и военную грузовую технику передали на вооружение украинской армии.

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Дата
04
октября

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