Показали модернизированные танки ВСУ

ВСУ получили модернизированные Т-80 и Т-64БВ. Фото: mil.in

Модернизированные танки Т-80 и Т-64БВ, БТР-4 нового поколения и военную грузовую технику передали на вооружение украинской армии.

Торжественное вручение провели на бронетанковом заводе по поручению президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинский милитаристский портал".

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов отметил, что во время глубокой модернизации и переоснащения танков были внедрены новые конструктивные решения.

"Разработана и установлена ​​автоматическая система управления огнем с лазерным дальномером, баллистическим вычислителем и комплексом управляемого вооружения, что также позволяет вести огонь управляемыми ракетами", - рассказал Турчинов.

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По его словам, уровень защиты и конструктивные изменения, внесенные с учетом использования БТР-4 в боевых условиях, "сделали ее одной из самых эффективных боевых машин в Вооруженных силах Украины".

Николаевская десантура участвовала в масштабных учениях "Казацкая воля-2018". Тренировки проводились на острове Тендровская коса.