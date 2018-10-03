Показали модернизированные танки ВСУ

 
Ексклюзивы
1/5
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 387
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 1782
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
2 Просмотров: 7623
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
3 Просмотров: 4320
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
1 Просмотров: 1953
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Просмотров: 774
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Просмотров: 234
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
14 Просмотров: 9144
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
3 Просмотров: 2142
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
5 Просмотров: 11718
Фото
Все фото
6
12
17
25
3
Показали зрелищные тренировки подразделения ССО в Карпатах
Показали зрелищные тренировки подразделения ССО в Карпатах
К сепарам 50 метров через реку - бойцы показали свою &quot;оффшорную зону&quot; в Луганской области
К сепарам 50 метров через реку - бойцы показали свою "оффшорную зону" в Луганской области
Показали ликвидированного снайпера Харзу из банды ДНР
Показали ликвидированного снайпера Харзу из банды ДНР
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
Оставили странные записки: две девушки спрыгнули с многоэтажки
Оставили странные записки: две девушки спрыгнули с многоэтажки
Видео
Все видео
Показали модернизированные танки ВСУ
Показали модернизированные танки ВСУ
Поврежденная "посылка", транспортные средства и террористы: украинская аэроразведка показала точный удар
Поврежденная "посылка", транспортные средства и террористы: украинская аэроразведка показала точный удар
Боевики зарядили с "Града" по своим позициям: эпическое видео
Боевики зарядили с "Града" по своим позициям: эпическое видео
Подорвались на растяжке боевиков: мальчик рассказал подробности трагедии в Горловке
Подорвались на растяжке боевиков: мальчик рассказал подробности трагедии в Горловке
Помним: имена всех воинов, погибших в сентябре на Донбассе
Помним: имена всех воинов, погибших в сентябре на Донбассе
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 198
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1197
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5085
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9504
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 октября 2018
Просмотров: 981
Гаманці й коробка з-під порошку
Це була забава мого покоління — хлопців із 1970-х. Коли футбол, купання в річці й риболовля набридали, Сергій канючив: — Юрко, ...
среда, 03 октября 2018 14:17

Показали модернизированные танки ВСУ

  Комментировать
Показали модернизированные танки ВСУ
ВСУ получили модернизированные Т-80 и Т-64БВ. Фото: mil.in

Модернизированные танки Т-80 и Т-64БВ, БТР-4 нового поколения и военную грузовую технику передали на вооружение украинской армии.

Торжественное вручение провели на бронетанковом заводе по поручению президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинский милитаристский портал".

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов отметил, что во время глубокой модернизации и переоснащения танков были внедрены новые конструктивные решения.

"Разработана и установлена ​​автоматическая система управления огнем с лазерным дальномером, баллистическим вычислителем и комплексом управляемого вооружения, что также позволяет вести огонь управляемыми ракетами", - рассказал Турчинов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Особый статус ОРДЛО: в Раде ищут решение

По его словам, уровень защиты и конструктивные изменения, внесенные с учетом использования БТР-4 в боевых условиях, "сделали ее одной из самых эффективных боевых машин в Вооруженных силах Украины".

Николаевская десантура участвовала в масштабных учениях "Казацкая воля-2018". Тренировки проводились на острове Тендровская коса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали модернизированные танки ВСУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
октября

Берлинская стена разделила мир на две части

Самое читаемое
Как одевались и что делали: на 100-летних фото показали украинских селян
Как одевались и что делали: на 100-летних фото показали украинских селян
51
 Просмотров: 136302
&quot;Подходящими были только каркас и днище&quot; - на OldCarLand показали уникальную парадную &quot;Волгу&quot;
"Подходящими были только каркас и днище" - на OldCarLand показали уникальную парадную "Волгу"
20
 Просмотров: 52939
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
25
 Просмотров: 36812
&quot;Это какой-то ужас&quot; - Повалий загнобилы поклонники
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
5
 3 Просмотров: 25393
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
4
 Просмотров: 24453
Донбасс
Боевики через интернет продают украденное Россией имущество Укрзализныци
Боевики через интернет продают украденное Россией имущество Укрзализныци Просмотров: 360
Кто заинтересован в статусе-кво акватории Азовского моря
Кто заинтересован в статусе-кво акватории Азовского моря Просмотров: 171
Россия согнала на границу войска, есть угроза вторжения - Турчинов
Россия согнала на границу войска, есть угроза вторжения - Турчинов 2 Просмотров: 1611
"Выбиты все зубы, много переломов" - как боевики замучили 16-летнего парня
"Выбиты все зубы, много переломов" - как боевики замучили 16-летнего парня Просмотров: 1656
Поврежденная "посылка", транспортные средства и террористы: украинская аэроразведка показала точный удар
Поврежденная "посылка", транспортные средства и террористы: украинская аэроразведка показала точный удар
 Просмотров: 837
Больше всего комментируют
6
Мораторий на русскоязычный контент назвали идиотским
3
Закон о языке будем иметь под Новый год - нардеп
3
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
3
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
3
Винник назвал Майдан искусственным
Голосов: 31463
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua