Показали на фото, как "Донбасс Арена" зарастает бурьяном

Фото: twitter.com/LuftGanza

На фото показали, как открытый 2009 года в Донецке футбольный стадион "Донбасс Арена" зарастает бурьяном.

Фотографии в Twitter выложил пользователь Люфт Ганза.

"Донбасс Арена" был первым в Восточной Европе стадионом, построенным в соответствии со стандартами категории "5 звезд". Он отвечал классу "элит" по аккредитации УЕФА и ФИФА.

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Строительство стадиона обошлось в €175,8 млн.

По делу о преступлениях в так называемой подпольной тюрьме "Изоляция" на территории бывшего завода изоляционных материалов в оккупированном Донецке Украина подозревает по меньшей мере 5 человек. В ближайшее время ожидается движение в деле. Об этом рассказал начальник управления Департамента по преступлениям, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Андрей Лещенко.