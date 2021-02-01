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понедельник, 01 февраля 2021 18:57

Показали на фото, как "Донбасс Арена" зарастает бурьяном
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"Донбасс Арена" зарастает бурьяном
Фото: twitter.com/LuftGanza
"Донбасс Арена" зарастает бурьяном
"Донбасс Арена" зарастает бурьяном
"Донбасс Арена" зарастает бурьяном

На фото показали, как открытый 2009 года в Донецке футбольный стадион "Донбасс Арена" зарастает бурьяном.

Фотографии в Twitter выложил пользователь Люфт Ганза.

"Донбасс Арена" был первым в Восточной Европе стадионом, построенным в соответствии со стандартами категории "5 звезд". Он отвечал классу "элит" по аккредитации УЕФА и ФИФА.

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Строительство стадиона обошлось в €175,8 млн.

По делу о преступлениях в так называемой подпольной тюрьме "Изоляция" на территории бывшего завода изоляционных материалов в оккупированном Донецке Украина подозревает по меньшей мере 5 человек. В ближайшее время ожидается движение в деле. Об этом рассказал начальник управления Департамента по преступлениям, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Андрей Лещенко.

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