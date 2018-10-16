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вторник, 16 октября 2018 09:41

Показали ликвидированных на Донбассе боевиков Рэмбо и Берсерка
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На Донбассе 6 октября ликвидировали боевика из России Виктора Берзина, прозвище "Берсерк".

С 2014-го он был наемником в "Первом славянском батальоне". О его ликвидации сообщил украинский блогер Necro Mancer в Twitter.

"Боевик был родом из города Тольятти. 2013-го находился в Федеральном розыске по подозрению в совершении незаконного оборота наркотиков в крупном размере", - отмечается в "Миротворце".

На Донбассе 6 октября ликвидировали боевика из России Виктора Берзина, прозвище Берсерк
Фото: myrotvorets
На Донбассе 6 октября ликвидировали боевика из России Виктора Берзина, прозвище Берсерк
На Донбассе 6 октября ликвидировали боевика из России Виктора Берзина, прозвище Берсерк
На Донбассе 6 октября ликвидировали боевика из России Виктора Берзина, прозвище Берсерк
На Донбассе 6 октября ликвидировали боевика из России Виктора Берзина, прозвище Берсерк

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Также на оккупированных территориях Донбасса самоликвидировался боевик Роман Коровин из Горловки, прозвище "Рэмбо". О его смерти сообщил украинский офицер Анатолий Штефан "Штирлиц".

"В НЗФ с 2014-го, организовал сеть информаторов в тылу, которые передавали информацию об украинских подразделениях. Под влиянием боярышника бросил гранату в дом собутыльника. Получил срок в Дирляндии за покушение. На днях самоликвидировался в больнице с помощью веревки и кусочка мыла. Не жизнь , а блокбастер с известным результатом", - написал" Штирлиц ".

Кроме того, отмечается, что боевик занимался бодибилдингом, участвовал в соревнованиях по тяжелой атлетике.

Под Авдеевкой на Донбассе состоялся бой между украинскими военными и боевиками. Последние пытались устроить засаду ВСУ.

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Дата
16
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