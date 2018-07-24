Показали ликвидированного возле Песков боевика Гаусса

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На Донбассе в районе населенного пункта Пески 18 июля ликвидировали боевика Александра Гауса.

Отмечается, что боевик был родом из временно оккупированного Донецка. О смерти террориста сообщил украинский блогер Necro Mancer в Twitter.

Российский наемник родился 3 ноября 1992 года. "Служил" с 2016 года на 11-м омпб так называемого 1-го АК ДНР.

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Ликвидирован от осколочного ранения. Террорист занесен в "Чистилище" сайта "Миротворец".

На Донбассе самоликвидировался российский наемник-боевик Максим Пахомов, кличка Спорт.