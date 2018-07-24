 
Ексклюзивы
1/5
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1134
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2322
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 495
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6435
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 612
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 990
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3024
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3286
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 702
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6912
Фото
Все фото
10
9
10
4
3
Показали ликвидированного возле Песков боевика Гаусса
Показали ликвидированного возле Песков боевика Гаусса
Донецкий курорт повеселил сеть фотографиями с&quot;креативными ресторанами&quot;
Донецкий курорт повеселил сеть фотографиями с"креативными ресторанами"
Канадского министра поразили реалии жизни в &quot;серой&quot; зоне Донбасса
Канадского министра поразили реалии жизни в "серой" зоне Донбасса
&quot;Прошла Дебальцево, ехала на встречу к любимому&quot; - поймали инструкторшу боевиков
"Прошла Дебальцево, ехала на встречу к любимому" - поймали инструкторшу боевиков
Жители Торецка ярко отпраздновали годовщину освобождения от боевиков
Жители Торецка ярко отпраздновали годовщину освобождения от боевиков
Видео
Все видео
"Город прислушивается, бьется ли его сердце" - как живет оккупированый Алчевск
"Город прислушивается, бьется ли его сердце" - как живет оккупированый Алчевск
"Путин кинул" - украинские переселенцы рассказали о жизни в России
"Путин кинул" - украинские переселенцы рассказали о жизни в России
На Донбассе военные отработали на реактивной артиллерии "Смерч"
На Донбассе военные отработали на реактивной артиллерии "Смерч"
Российские пропагандисты смешно опозорились из-за "обстрелов на Донбассе"
Российские пропагандисты смешно опозорились из-за "обстрелов на Донбассе"
Боевик рассказал, кто расстрелял троллейбус в Донецке
Боевик рассказал, кто расстрелял троллейбус в Донецке
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4158
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 819
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4383
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3654
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27163
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 1215
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
вторник, 24 июля 2018 17:23

Показали ликвидированного возле Песков боевика Гаусса
10

  Комментировать

На Донбассе 18 июля ликвидировали боевика из Донецка Александра Гауса
Фото: myrotvorets
На Донбассе 18 июля ликвидировали боевика из Донецка Александра Гауса
На Донбассе 18 июля ликвидировали боевика из Донецка Александра Гауса
На Донбассе 18 июля ликвидировали боевика из Донецка Александра Гауса
На Донбассе 18 июля ликвидировали боевика из Донецка Александра Гауса

На Донбассе в районе населенного пункта Пески 18 июля ликвидировали боевика Александра Гауса.

Отмечается, что боевик был родом из временно оккупированного Донецка. О смерти террориста сообщил украинский блогер Necro Mancer в Twitter.

Российский наемник родился 3 ноября 1992 года. "Служил" с 2016 года на 11-м омпб так называемого 1-го АК ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В зоне ООС "грузом-200" стала диверсионная группа боевиков и "инженеры"

Ликвидирован от осколочного ранения. Террорист занесен в "Чистилище" сайта "Миротворец".

На Донбассе самоликвидировался российский наемник-боевик Максим Пахомов, кличка Спорт.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали ликвидированного возле Песков боевика Гаусса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

С саблями и самопалами - у Киевсовета подняли украинский флаг

День памяти княгини Ольги: как правительница приняла христианство

В Черном море положили начало пасажирскому судоходству

Рыльский отбил жену у знакомого

Богдана Ступку проводили в последний путь аплодисментами и возгласами Браво"

Нашли пышное погребение больной сифилисом женщины с собачкой

Археологи раскопали золото Скифского периода

Самое читаемое
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 Просмотров: 332567
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
20
 Просмотров: 208764
Пышногрудая экс-помощница &quot;радикала&quot; показала свои приключения после изгнания из Рады
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
19
 3 Просмотров: 68831
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
12
 Просмотров: 45449
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
16
 Просмотров: 42220
Донбасс
Волкер сообщил о ходе переговоров по миротворцам для Донбасса
Волкер сообщил о ходе переговоров по миротворцам для Донбасса Просмотров: 3753
Референдум для Донбасса: Волкер проехался по предложению Путина
Референдум для Донбасса: Волкер проехался по предложению Путина Просмотров: 1737
"Город прислушивается, бьется ли его сердце" - как живет оккупированый Алчевск
"Город прислушивается, бьется ли его сердце" - как живет оккупированый Алчевск
 Просмотров: 378
В зоне ООС "грузом-200" стала диверсионная группа боевиков и "инженеры"
В зоне ООС "грузом-200" стала диверсионная группа боевиков и "инженеры" Просмотров: 1855
"Путин кинул" - украинские переселенцы рассказали о жизни в России
"Путин кинул" - украинские переселенцы рассказали о жизни в России
 1 Просмотров: 1827
Больше всего комментируют
10
"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский
8
У Тимошенко работают по кремлевскими методичкам - советник Порошенко
7
Путин провалил самый опасный проект по Украине и готовит последний сценарий
4
Фотография Путина "засветилась" в Киево-Печерской Лавре
4
У Гройсмана выступили с критикой в адрес Усика
Голосов: 29189
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua