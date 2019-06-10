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понедельник, 10 июня 2019 21:25

Показали ликвидированного террориста

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9 июня ВСУ на Донбассе ликвидировали боевика Ивана Моисеенкова из Донецка.

Ликвидированный имел позывной "Маз". Об этом в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

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"Двухсотая бригада 09.06.19, Моисеенков "Маз" Иван из Донецка. Подразделение "Восток", - говорится в сообщении.

Автор: Facebook
  На Донбассе ликвидировали террориста
На Донбассе ликвидировали террориста

Подразделение 30-й отдельной механизированной бригады имени Князя Константина Острожского в Донбассе уничтожило камаз и БМП противника. На YouTube-канале 30 ОМБр выложили видео удара.

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Дата
10
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