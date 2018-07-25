Показали ликвидированного пластуна-разведчика "Максута" из Горловки

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На Донбассе 24 июля ликвидировали боевика 34-летнего Максима Кошика, прозвище "Максут".

Российский наемник был родом из временно оккупированной Горловки. О его смерти сообщил украинский блогер Necro Mancer в Twitter.

Отмечается, что "Максут" родился 31 июля 1983. Террорист был "рядовым солдатом" в 3-й омбср так называемого 1-го АК ДНР.

О смерти боевика написали в террористической организации "Пластун. Казачья разведка". В заметке его называют "казаком".

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Кроме того, террорист был внесен в базу сайта "Миротворец".

На Донбассе самоликвидировался российский наемник-боевик Максим Пахомов, прозвище Спорт.