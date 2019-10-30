Показали ликвидированного на Донбассе террориста

Фото: necro mancer

На Донбассе 27 октября убили боевика Дениса Нянченка.

Родом он был из оккупированной Макеевки, сообщил блогер Necro Mancer в Twitter.

Он также опубликовал фото ликвидированного террориста.

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"Нянченко Денис Леонидович" Няня "(Макеевка, 04/09/90) стал # груз200 27/10/19 (обстоятельства требуют уточнения)", - пишет блогер.

На Донбассе в зоне боевых действий уничтожили боевика ДНР Станислава Засимця. Известно, что боевик был ликвидирован 27 октября.