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среда, 30 октября 2019 08:16

Показали ликвидированного на Донбассе террориста
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Боевика Дениса Нянченка ликвидировали 27 октября
Фото: necro mancer
Боевика Дениса Нянченка ликвидировали 27 октября
Боевика Дениса Нянченка ликвидировали 27 октября

На Донбассе 27 октября убили боевика Дениса Нянченка.

Родом он был из оккупированной Макеевки, сообщил блогер Necro Mancer в Twitter.

Он также опубликовал фото ликвидированного террориста.

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"Нянченко Денис Леонидович" Няня "(Макеевка, 04/09/90) стал # груз200 27/10/19 (обстоятельства требуют уточнения)", - пишет блогер.

На Донбассе в зоне боевых действий уничтожили боевика ДНР Станислава Засимця. Известно, что боевик был ликвидирован 27 октября.

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Дата
30
октября

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