На Донбассе ликвидировали молодого боевика

На Донбассе уничтожили боевика ДНР Станислава Засимця. Фото: Миротворец

На Донбассе в зоне боевых действий уничтожили боевика ДНР Станислава Засимця.

Известно, что боевик был ликвидирован 27 октября. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Facebook.

"Сходил на концерт Кобзона, билет стоял 200 рублей", - написал он.

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На сайте "Миротворец" Засимец числится как боевик незаконного вооруженного формирования. Он родился в 1997 году, но в соцсетях писал возраст неправильно, добавляя себе несколько лет. Также известно, что родом он был из Волновахского района.





Служба безопасности Украины задержала участника одного из подразделений ЛНР, который принимал участие в обстрелах города Счастье. По данным ведомства, мужчина присоединился к незаконным вооруженным формированиям летом 2015 года.