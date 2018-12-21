Показали, как выглядит "мертвая зона" оккупированного Донецкая

Фото: https://www.dnews.dn.ua

Жительница неподконтрольного украинской власти Донецка показала, как в декабре выглядит Киевский проспект, по которому в довоенный период горожане, в частности, следовали в аэропорт.

Дончанка продемонстрировала участок проспекта от пересечения с улицей Благовещенской (остановка "Проходная") до Путиловского моста и стелы "Донецк" на въезде в город со стороны Ясиноватской трассы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе ликвидировали 19-летнего российского наемника: фото

В этой части Донецка мало что изменилось после обстрелов 2014-2015-х – также стоят поврежденные дома, оконные проемы забиты фанерой или зияют дырами. Здание поликлиники горбольницы №18 не восстановили, а проезд к ней и стадиону "Монолит" перекрыли балками (до 2017-го здесь стоял блокпост).

Эта часть города считается "мертвой". Поэтому, несмотря на будний день, на трассе – единичные машины, на тротуарах – единичные прохожие. Общественный транспорт ходит, но с 2014-го – лишь до Партизанского проспекта, на остановках – либо никого, либо одинокие жители.

Из нового – на фоне разрухи и даже после ликвидации "главы ДНР" Александра Захарченко висят билборды с его цитатами, что "родина у нас одна – Россия".

Также остается разрушенной часть Путиловского моста, взорванного "ополчением ДНР" в январе 2015-го.

На практически не используемой мирными жителями объездной дороге все та же разруха, при этом "власти ДНР" потратили средства на полное обновление стелы "Донецк" – написав наименование на русском языке и обозначив "республиканский" статус "города-героя".

Везут новогодние подарки: Россия отправила очередной "гумконвой" на Донбасс. Перед границей колонна разделится на 2.