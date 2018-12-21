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пятница, 21 декабря 2018 13:29

Показали, как выглядит "мертвая зона" оккупированного Донецкая
14

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Опубликовано фото "мертвой" зоны оккупированного Донецка
Фото: https://www.dnews.dn.ua
Опубликовано фото "мертвой" зоны оккупированного Донецка
Опубликовано фото "мертвой" зоны оккупированного Донецка
Опубликовано фото "мертвой" зоны оккупированного Донецка
Опубликовано фото "мертвой" зоны оккупированного Донецка

Жительница неподконтрольного украинской власти Донецка показала, как в декабре выглядит Киевский проспект, по которому в довоенный период горожане, в частности, следовали в аэропорт.

Дончанка продемонстрировала участок проспекта от пересечения с улицей Благовещенской (остановка "Проходная") до Путиловского моста и стелы "Донецк" на въезде в город со стороны Ясиноватской трассы.

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В этой части Донецка мало что изменилось после обстрелов 2014-2015-х – также стоят поврежденные дома, оконные проемы забиты фанерой или зияют дырами. Здание поликлиники горбольницы №18 не восстановили, а проезд к ней и стадиону "Монолит" перекрыли балками (до 2017-го здесь стоял блокпост).

Эта часть города считается "мертвой". Поэтому, несмотря на будний день, на трассе – единичные машины, на тротуарах – единичные прохожие. Общественный транспорт ходит, но с 2014-го – лишь до Партизанского проспекта, на остановках – либо никого, либо одинокие жители.

Из нового – на фоне разрухи и даже после ликвидации "главы ДНР" Александра Захарченко висят билборды с его цитатами, что "родина у нас одна – Россия".

Также остается разрушенной часть Путиловского моста, взорванного "ополчением ДНР" в январе 2015-го.

На практически не используемой мирными жителями объездной дороге все та же разруха, при этом "власти ДНР" потратили средства на полное обновление стелы "Донецк" – написав наименование на русском языке и обозначив "республиканский" статус "города-героя".

Везут новогодние подарки: Россия отправила очередной "гумконвой" на Донбасс. Перед границей колонна разделится на 2.

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