Показали, как в Лисичанске проводят антидиверсионные мероприятия

Объединенные силы проводят антидиверсионной меры Лисичанске / стопкадр

В Лисичанске Луганской области второй день продолжаются антидиверсионные и антитеррористические мероприятия Объединенных сил.

Официальной информации о ходе мероприятий пока нет, однако местные жители фиксируют на видео, что происходит на улицах, передает Depо.

Житель Лисичанска Руслан Кладков выложил на странице в соцсети видео, как выглядят улицы Лисичанска.

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"Ситуация с антитеррористической угрозой находится под контролем. В случае получения информации о причастности неизвестных лиц к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков немедленно сообщайте дежурные службы", - говорится в вчерашнем заявлении штаба ООС.

31 июля и 1 августа Объединенные силы проводят в Лисичанске превентивные меры по противодействию террористической и диверсионной угрозам. Командование Объединенных сил призвало жителей Лисичанска не бросать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами.