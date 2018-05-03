Показали, как в ДНР готовят парад на 9 мая

3 мая в непризнанной ДНР прошла репетиция парада 9 мая.

Об этом сообщают источники, подконтрольные местным боевикам, со ссылкой на Владимира Кононова, так называемого министра обороны республики.

"В этом году увеличено количество парадных расчетов и техники, и на 70% обновлена ​​форма одежды участников парада. В параде примут участие более 1500 "военнослужащих" и более 70 единиц техники.

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Нам есть на кого равняться. В России из года в год парад проводится очень красочно, и мы не можем ударить в грязь лицом ", - заявил Кононов.

Фото: Обозреватель

13 апреля боевики ЛНР утверждали, что так называемая "народная милиция" начала подготовку к параду, который состоится 9 мая, а не стягивают военную технику для наступления.