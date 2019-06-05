Показали, как террористы на Донбассе взорвали себя

Боевики сами себя ликвидируют. Фото: informator.news

Роковым для пророссийских боевиков на Донбассе стало то, что они не умеют обращаться с оружием.

Они так пытались выстрелить, что сами себя ликвидировали, написал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в Facebook.

Он также выложил видео "операции" боевиков.

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"Операция" самоликвидация "представителей российско-оккупационных войск на Донбассе. Отличный выстрел! Не останавливайтесь!" - написал он.

На Донбассе местные террористы и российские военные продолжают обстреливать передовые позиции украинских военных.Они также обстреливают населенные пункты, расположенные вблизи линии разграничения.