Показали, как наши военные уничтожили враждебную позицию

По видео видно, что удар был мощным. Он уничтожил позицию врага Фото: УНИАН

Украинские военные уничтожили мощным ударом позицию боевиков. Из нее наших военных обстреливали из запрещенных видов вооружения.

Соответствующее видео в Facebook опубликовал волонтер Роман Доник.

"Там был АГС противника. Нарушал Минские соглашения. Нервировал холодноярцев. В прошедшем времени", - отметил он.

По видео видно, что удар был мощным. Он уничтожил позицию врага.

На видео активно отреагировали в сети.

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"В Кобзона аншлаг", "Спасибо, ребята! Отличная работа", "Красиво полетел", "С огоньком", - пишут в интернете.

На Донбассе пьяный боевик с позывным "Сталин" расстрелял двух своих подчиненных. Один из них, Николай, получил 8 пуль в голову и грудную клетку. Погиб на месте. Второй, Александр, остался инвалидом. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Telegram-канале. "В Дирляндии все по плану. "Сталин" выписывает билеты на Кобзона! ", - сказано в сообщении.