Показали, как артиллеристы учатся уничтожать врага

Фото: Операция Объединенных сил

В зоне проведения ООС артиллерийский резерв провел учения. Военные маневры с противодесантной обороны побережья Азовского моря происходили на одном из полигонов боевой подготовки вблизи Мариуполя, сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

Плотным огнем из гаубиц "Мста-Б" и самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" артиллерийские расчеты уничтожили флагман и корабли охранения.

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"Под прикрытием бронетранспортеров и боевых машин пехоты, сводная рота морской пехоты заняла оборону вдоль береговой полосы и, применяя ручные гранатометы и стрелковое оружие, не дала силам десанта высадиться на побережье. На выходе из территориальных вод Украины, вражеские корабли, что уцелели во время обстрела, догнала и уничтожила корабельно-катерная группа Объединенных сил. В ее состав вошли малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны" Военно-Морских Сил, а также два катера Морской охраны Мариупольского пограничного отряда ", - говорится в сообщении.

По информации разведки в течение 22 - 28 ноября 2019 потери оккупантов РФ составляют 25 человек.