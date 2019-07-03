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среда, 03 июля 2019 07:40

Показали фото военного самолета, который разбился под Харьковом
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В поле возле поселка Староверовка Купянского района на Харьковщине упал военный самолет
Фото: "Армія Inform"
В поле возле поселка Староверовка Купянского района на Харьковщине упал военный самолет
В поле возле поселка Староверовка Купянского района на Харьковщине упал военный самолет
В поле возле поселка Староверовка Купянского района на Харьковщине упал военный самолет
В поле возле поселка Староверовка Купянского района на Харьковщине упал военный самолет

В сети показали первые фотографии с места крушения самолета Л-39 в Харьковской области, в результате которого пострадал пилот воздушного судна.

Самолет разбился во время выполнения курсантом III-го курса Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба очередного самостоятельного учебно-тренировочного полета. Снимки с места аварии в Facebook опубликовало сообщество "Армия Inform".

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Пилоту удалось успешно катапультироваться и приземлиться. После этого курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил, что серьезных травм не получил.

Самолет упал в поле возле поселка Староверовка Купянского района. Уже создана специальная комиссия, которая будет выяснять причины аварии.

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Дата
03
июля

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