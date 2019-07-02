Показали фото еще одного ликвидированного боевика

Волонтеры узнали об очередном ликвидированного в Донбассе боевика Кана Евгения Владимировича по прозвищу "Бармен".

"Кан Евгений Владимирович (02.10.78, Астана, Казахстан) стал "грузом 200" 18 июля 2015-го... Дополнение: позывной "Бармен", - сообщил блогер Necro Mancer в Twitter.

Скриншот поста блоггера. ФОТО: АПОСТРОФ

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Архивное фото с гражданской территории. ФОТО: АПОСТРОФ

Близкие боевика подтвердили, что погиб Евгений Кан именно в ходе боевых столкновений на Донбассе.

Надгробное фото на могиле боевика. ФОТО: АПОСТРОФ

На Донбассе от начала суток боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, в ВСУ есть потери.