Показали фото еще одного ликвидированного боевика

Волонтеры узнали об очередном ликвидированного в Донбассе боевика Кана Евгения Владимировича по прозвищу "Бармен".
"Кан Евгений Владимирович (02.10.78, Астана, Казахстан) стал "грузом 200" 18 июля 2015-го... Дополнение: позывной "Бармен", - сообщил блогер Necro Mancer в Twitter.
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Близкие боевика подтвердили, что погиб Евгений Кан именно в ходе боевых столкновений на Донбассе.
На Донбассе от начала суток боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, в ВСУ есть потери.
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