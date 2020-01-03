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пятница, 03 января 2020 21:55

Показали боевика, которого ликвидировали на Донбассе
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На Донбассе ликвидировали боевика
Фото: Telegram
На Донбассе ликвидировали боевика
На Донбассе ликвидировали боевика
На Донбассе ликвидировали боевика
На Донбассе ликвидировали боевика

1 января 2020 в Донбассе ликвидировали боевика по имени Кирилл Сугань.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил об этом в Telegram-канале.

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Сугань родился в Донецке 9 июня 1992 года. Больше информации о боевике нет. В сети опубликовали его фото.

В пятницу, 27 декабря, в больнице города Петровск Саратовской области (Российская Федерация) умер от опухоли головного мозга боевик, воевавший с 2014 года на Донбассе, Александр Скрипий по прозвищу "Афган".

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03
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