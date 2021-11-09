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вторник, 09 ноября 2021 11:16

Поймали главного палача донецкого концлагеря "Изоляция"

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Поймали главного палача донецкого концлагеря &quot;Изоляция&quot;
Куликовский был арестован в Киеве. Фото: Станислав Асеев

Украинские спецслужбы поймали в Киеве руководителя донецкой пыточной "Изоляция" Дениса Куликовского по прозвищу "Палыч".

Об этом сообщил журналист и бывший заключенный Станислав Асеев в Facebook.

"Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря", - написал он

Детали журналист пообещал сообщить позже.

"Изоляция" - тюрьма боевиков в Донецке на территории бывшего центра искусств.

Куликовскому 36 лет. Большинство его родных живут на подконтрольной Украине территории.

До войны жил в Курахово Покровского района Донецкой области. В 2014 году присоединился к рядам боевиков. До этого работал в СИЗО или колонии. Был женат, имеет сына.

В 2015-2018 годах руководил концлагерем "Изоляция".

Мужчина обрекал людей на пытки и лично пытал пленных. Под руководством Куликовского заключенных избивали, резали, душили, топили, пытали электрическим током и насиловали.

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По словам бывшей жены, Куликовский сбежал от боевиков 2019 года.

По делу о преступлениях в так называемой подпольной тюрьме "Изоляция" на территории бывшего завода изоляционных материалов в оккупированном Донецке Украина подозревает не менее 5 человек. В ближайшее время ожидается движение по делу.

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