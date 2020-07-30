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четверг, 30 июля 2020 16:13

Пограничники рассказали, для кого с 1 августа отменят самоизоляцию

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Пограничники рассказали, для кого с 1 августа отменят самоизоляцию
Украина отменяет самоизоляцию для тех, кто прибывает с временно оккупированных территорий. Фото: Facebook/ГПСУ

С 1 августа отменяется обязательная самоизоляция для граждан, которые будут возвращаться на подконтрольную правительству Украины территорию с временно оккупированных Донбасса и аннексированного Крыма.

Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко, пишет "Укринформ".

Так военнослужащий прокомментировал изменения, внесенные Кабмином в постановление №641 от 22 июля.

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По его словам, с 1 августа самоизоляция не нужна гражданам Украины, которые пересекают линию разграничения с оккупированным Донбассом и админграницу с Крымом.

Для иностранцев, которые следуют в Украину, наличие страхового полиса и самоизоляция остаются обязательными. Если граждане едут из так называемой красной зоны, для них будет действовать обязательный карантин через приложение "Действуй дома". Это не касается тех, кто следует через территорию Украины транзитом.

Работу всех украинских КПВВ на границе с временно оккупированными территориями, приостановленную с марта 2020 году из карантина, возобновили 14 июня. До 1 августа все, кто въезжал на территорию, подконтрольную правительству Украины, должны были пройти 14-дневную самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Действуй дома" или сдать ПЦР-тест.

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