Пограничники приготовились взять под контроль оккупированый Донбасс

Пограничникам дали задание готовиться к установлению полного контроля на границе с РФ. Фото: Украинское новости

Пограничники начали готовиться к установлению контроля над оккупированным Донбассом и взятия границы с Россией под свой контроль.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян в эфире ТСН.

"Мы предлагаем полную реинтеграцию Донбасса в экономическое, правовое и гуманитарное пространство Украины. ГНСУ должна быть готова к взятию под свой контроль границы после начала деоккупации Донбасса. Именно на Госпогранслужбу ложится ответственность за восстановление госграницы.

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Весомую роль играет авиационная безопасность госграницы. Именно для этого Украина договорилась о закупке новых вертолетов для МВД ", - сказал Троян.

Между тем украинские бойцы нанесли террористам на Донбассе мощный удар. Боевики потеряли семерых.