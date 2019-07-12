Погоня и обстрелы: показали бой украинцев с боевиками

Украинские военные провели отличную тактическую операцию. Фото: informator.news

Украинские военные провели отличную тактическую операцию и избежали нападения артиллерийской группы боевиков. Их заметили возле поселка Водяное в Приазовье.

Соответствующее видео с дрона опубликовал в Facebook украинский офицер Дмитрий "Мюллер".

"В ходе скоординированной работы было уничтожено одну САУ 2С1 Гвоздика (калибр 122 мм, именно из таких орудий оккупанты часто в последние недели ведут обстрелы в Донбассе). Повреждено несколько единиц боевой техники и не самых умных организмов", - рапортовал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минус 3 в оккупантов: украинские военные отомстили за гибель собрата

Водяное находится на линии фронта в нескольких километрах к востоку от Мариуполя. Это одна из горячих точек в Донбассе.

В зоне ООС во время следования на грузовом автомобиле КАМАЗ за получили травмы двое военнослужащих Калиновского полка Национальной Гвардии Украины. Это случилось на Донетчине вблизи Новобахмутовки Ясиноватского района.