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среда, 10 февраля 2021 14:34

Погибшие дети, раненые люди и разбитые дома - русские обстреляли Краматорск

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10 февраля 2015-го российские оккупационные войска обстреляли украинский город Краматорск. Погибли 17 человек - 9 военных украинской армии и мирных жителей, еще 64 человека получили ранения.

Россияне провели 2 залпа с интервалом в 30 мин. Из 300 мм крупнокалиберного системы залпового огня БМ-30 "Смерч", что на вооружении в армии государства-агрессора. По району штаба АТО и 41-й жилом здании выпустили 36 снарядов с боевой частью кассетного типа. Подобные боеприпасы запрещены Женевскими конвенциями.

Местные жители вспоминают этот день с болью. Рабочие местного издания "Технополис" рассказывают об отчаянии и страх, что пережили в тот день. Люди чудом уцелели.

Автор: armyinform
  Примерная схема расположения российских РСЗО, которыми обстреляли мирный Краматорск
Примерная схема расположения российских РСЗО, которыми обстреляли мирный Краматорск

"У нас началась обеденный перерыв. Вдруг за окном раздался странный гул, казалось, низко пролетают несколько самолетов. Несмотря на морозную погоду, мы сразу же открыли большое окно и услышали разрывы. Схватили свои вещи, выбежали в коридор, упали на пол. А над нашими головами уже что-то летело врезалось в стены и разбивалась штукатурка, - рассказывает журналистка Виктория Лемехова. - Мы совершенно не представляли, что происходит. Я попыталась позвонить, но мобильной связи не было. Наша бухгалтер тоже схватилась за телефон, и судорожно в нем что-то искала и, как заведенная, тихо повторяла: "Я забыла, я забыла..." "Что забыла?" - спрашиваю. "Я забыла, как зовут воспитателя детского сада, я хочу дозвониться до нее, но не помню имени! Господи, спаси моего ребенка!"

Чудом выжил мальчик Клим Клименко. Его мама погибла, потому что прикрыла ребенка своим телом.

Он до сих пор проходит курсы реабилитации.

От обстрелов погибли военнослужащие ВСУ Евгений Бушнин с 8-го отдельного полка специального назначения Владимир Глубоков, Сергей Шмерецький с 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов, Виктор Девяткин с 11-го отдельного полка армейской авиации, Владимир Довганюк, Игорь Шевченко из Главного управления разведки, Денис Жембровський УМВД Украины в Винницкой области, Михаил Илляшук с 1-й радиотехнической бригады и Сергей Хаустович с 95-й отдельной аэромобильной бригады.

Автор: armyinform
  Люди фотографируют снаряды, которые разбили город
Люди фотографируют снаряды, которые разбили город

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Российские оккупационные войска сразу похвастались в сетях тем, "как насыпали Укроп". Изложили доказательства теракта на запрещенном сайте ВК. Когда правда раскрылась - традиционно стирали информацию.

Запустили фейк о том, что город обстрелять украинские военные, однако местные жители понимали, что стреляли из оккупированного русскими Иловайска.

Автор: armyinform
  Россияне гордятся уничтожением Краматорска
Россияне гордятся уничтожением Краматорска

5-й президент Украины Петр Порошенко на следующий день приказал выпустить по позициям боевиков парные тактические ракеты "Точка-У". Украинские ракеты не попавшие по смерч, потому что россияне сразу вывезли их. Однако под обстрел попали эшелоны российских солдат, которые ехали на Донбасс.

Перемирие на Донбассе больше не соблюдают.

Пророссийский агрессор "начинает действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения", заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в комментарии Гордону.

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Дата
10
февраля

Погибшие дети, раненые люди и разбитые дома - русские обстреляли Краматорск

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