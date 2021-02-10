Украинские воины ответили на прицельные обстрелы российских оккупантов

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 9 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Неподалеку Богдановки российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, около Песков - из стрелкового оружия. Возле Шумов противник вел огонь в сторону украинских позиций с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

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"На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники давали адекватный ответ. Боевых потерь среди наших воинов нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 10 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Перемирие на Донбассе больше не соблюдается. Пророссийский агрессор "начинает действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения", заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. На временно оккупированных территориях находятся российские наемники, командиры и оружие. И мы не знаем, когда это оружие может быть задействована, "но должны быть ко всему готовы и относиться внимательно ко всему, что происходит". ...