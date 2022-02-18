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Подполковник Нацгвардии умирает в тюрьме российских оккупантов

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Военного пенсионера и участника АТО Анатолия Бадрака четвертый год незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии № 32 в Донецкой области.

11 ноября 2019 года оккупанты приговорили его к 13 годам лишения свободы за "насильственный захват власти или насильственное удержание власти". У мужчины проблемы со здоровьем и находится он в тяжелом состоянии, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Автор: t.me/denisovaombudsman
  Военного пенсионера и участника АТО Анатолия Бадрака оккупанты приговорили к 13 годам лишения свободы за «насильственный захват власти или насильственное удержание власти»
Военного пенсионера и участника АТО Анатолия Бадрака оккупанты приговорили к 13 годам лишения свободы за «насильственный захват власти или насильственное удержание власти»

Задержали Бадрака 8 июля 2018 года после пересечения КПВВ "Майорск". В течение месяца держали в изоляторе временного содержания, а затем в СИЗО Донецка, где жестоко пытали. После зверского избиения долгое время не мог держаться на ногах.

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"Анатолий – дончанин. С началом военных действий в 2014 году, воинскую часть, в которой проходил службу в звании подполковника Национальной гвардии, передислоцировали из оккупированного Донецка в Харьков. Через два года из-за состояния здоровья он был вынужден уйти на пенсию. Однако продолжал периодически ездить в Донецк к семье", - рассказала Денисова.

Анатолий болен астмой и нуждается в постоянной терапии ингаляционными стероидами. У мужчины серьезные проблемы с позвоночником, сопровождающиеся постоянными болевыми синдромами. Ему нужна операция. К тому же у него черепно-мозговая травма, а из-за нароста не функционирует рука. Никакая медицинская помощь в исправительной колонии Анатолию не оказывается.

Денисова просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию и способствовать немедленному освобождению Анатолия Бадрака.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать.

У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Им известно только о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.

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