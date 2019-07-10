Подполковник Нацгвардии сливал России тайны относительно АТО

Контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила российского шпиона среди офицеров Национальной гвардии.

В 2014-м подполковник НГУ выехал в оккупированный Россией Крыму из-за приверженности к "русскому миру". Там получил паспорт и стал на воинский учет, сообщает НВ.

Автор: СБУ Российский шпион накапливал на личных флэш-носителях большой объем секретной информации о выполнении боевых задач Нацполиции

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ задержала российского шпиона, работавшего в Укроборонпроме

Автор: СБУ Российский шпион накапливал на личных флэш-носителях большой объем секретной информации о выполнении боевых задач Нацполиции

В 2016-м при содействии бывшего руководства Нацгвардии устроился на военную службу в Главное управление НГУ, получив допуск к государственной тайне.

Попросил командование направить его в район проведения АТО.

"Находясь в штабе АТО, подполковник, нарушая установленные требования режима секретности, накапливал на личных флэш-носителях большой объем секретной информации о выполнении боевых задач подразделениями НГУ", - рассказали в СБУ.

Шпиона страны-агрессора отстранен от исполнения служебных обязанностей, но под стражу его не взяли.

Автор: СБУ Российский шпион накапливал на личных флэш-носителях большой объем секретной информации о выполнении боевых задач Нацполиции

В Польше осудили сотрудника правительства, шпионившего для российской военной разведки ГРУ.