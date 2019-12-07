Подарок под елку: у пограничников появятся новые французские вертолеты

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Именно видео было посвящено конструктору КБ "ЛУЧ" Олегу Коростелеву.

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Закупили вертолеты в рамках межгосударственного договора между Украиной и Францией.

Летательные аппараты появятся в конце 2019-го года, сообщает пресс-служба ГНСУ.

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