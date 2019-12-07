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суббота, 07 декабря 2019 18:30

Подарок под елку: у пограничников появятся новые французские вертолеты

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Подарок под елку: у пограничников появятся новые французские вертолеты
Патрульная версия вертолетов Н125 будет оснащена современным пилотажно-навигационным и специальным оборудованием. Фото: Украинский милитаристский портал

Государственная пограничная служба Украины получит 2 вертолеты Airbus Н125.

Летательные аппараты появятся в конце 2019-го года, сообщает пресс-служба ГНСУ.

Закупили вертолеты в рамках межгосударственного договора между Украиной и Францией.

В общем пограничники получат 24 вертолета.

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Появилось видео полета украинской крылатой ракеты "Нептун".

Его опубликовал канал SecurityTalks.

Именно видео было посвящено конструктору КБ "ЛУЧ" Олегу Коростелеву.

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07
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