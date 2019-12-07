Подарок под елку: у пограничников появятся новые французские вертолеты

Государственная пограничная служба Украины получит 2 вертолеты Airbus Н125.
Летательные аппараты появятся в конце 2019-го года, сообщает пресс-служба ГНСУ.
Закупили вертолеты в рамках межгосударственного договора между Украиной и Францией.
В общем пограничники получат 24 вертолета.
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Появилось видео полета украинской крылатой ракеты "Нептун".
Его опубликовал канал SecurityTalks.
Именно видео было посвящено конструктору КБ "ЛУЧ" Олегу Коростелеву.
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