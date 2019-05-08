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среда, 08 мая 2019 15:44

Под Павлополем погиб десантник Владимир Коваль

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8 мая на одной из позиций на Приазовье в результате прицельного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в ходе двустороннего боя от тяжелого ранения погиб боец 79-й десантно-штурмовой бригады старшина Коваль Владимир Валентинович.

Павший военнослужащий был уроженцем Хмельницкой области. Остались жена и дочь, сообщает 79-я ОДШБ в Facebook.

Автор: facebook.com/79AMBUA
  Боец 79-й десантно-штурмовой бригады Владимир Коваль погиб 8 мая на Донбассе
Боец 79-й десантно-штурмовой бригады Владимир Коваль погиб 8 мая на Донбассе

"Невыразимая потеря угнетает, вызывает ярость и слезы. Не позволит сложить оружие. Наше общее дело будет продолжено. Командование десантно-штурмовых войск и командование воинской части выражают соболезнования родным и близким погибшего воина", - говорится в сообщении.

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По данным штаба ООС, один военный ночью погиб после боя возле села Павлополь на Мариупольском направлении.

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08
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