Под минометный обстрел попали дома местных жителей

Від початку поточної доби, 21 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано Фото: slovoidilo.ua

За прошедшие сутки, 20 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

По украинских позициях недалеко от населенного пункта Южное, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия.

Вблизи Новгородского оккупанты стреляли из минометов 120-го калибра. Под минометный обстрел попали не только позиции Объединенных сил, но и дома местных жителей. Так, в результате обстрела были повреждены три жилых дома, линию электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.

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Также противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Попасная и Екатериновка.

На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет.

С начала текущих суток, 21 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским воинами.

Обострение и провокации в зоне операции Объединенных сил на Донбассе могут быть связаны с недавними решениями Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций. Об этом сказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.