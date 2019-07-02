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вторник, 02 июля 2019 17:37

Под Харьковом упал самолет ВСУ

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Под Харьковом упал самолет ВСУ
Самолет отремонтировали 2014 года. Фото: Редпост

В Чугуеве упал учебно-тренировочный самолет L-39 "Альбатрос".

За штурвалом находился курсант из Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба, сообщает Украинский милитарный портал.

Он успел катапультироваться из летательного аппарата.

Сейчас продолжаются работы по его поискам.

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L-39 входил в состав 203-й учебной авиационной бригады. Его отремонтировали 2014-го на Государственном предприятии "Чугуевский авиационный ремонтный завод". После этого самолет передали в часть.

В Полтавской области упал самолет АН-2. На борту было 2 пилота.

Летел на опрыскивание сельскохозяйственных посевов. Однако резко начал терять высоту и упал, сообщает пресс-служба ГСЧС в Полтавской области.

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