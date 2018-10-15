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понедельник, 15 октября 2018 18:01

Под Авдеевкой боевики оставили трофеи

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Вчера, 14 октября, под Авдеевкой на Донбассе состоялся бой между украинскими военными и боевиками. Последние пытались устроить засаду ВСУ, однако наши бойцы вели наблюдение с тепловизоров.

"Боевиков уничтожили, а дальше приступили к инвентаризации их имущества. Проводили пристально и обнаружили наши пехотинцы на поле боя недостаток одной единицы оружия в виде РПК калибра 5.45 - его боевики бросили при отступлении", - говорится в сообщении на странице волонтеров фонда "Вернись живым "в Facebook.

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Также волонтеры опубликовали фото очередного трофея украинской пехоты в ходе этого боя в районе Авдеевки.

  Под Авдеевкой боевики оставили трофеи Фото: facebook.com/backandalive
Под Авдеевкой боевики оставили трофеи Фото: facebook.com/backandalive

Добровольцы отойдут с передовой на Донбассе, чтобы разместиться на местах и в подразделениях территориальных отрядов обороны. Об этом заявил глава Украинской добровольческой армии, лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош во время выступления перед ДнипроОГА.

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15
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