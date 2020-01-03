Почему Украина будет выплачивать деньги жителям оккупированных территорий

Пенсионерка-поклонница российского вторжения из оккупированной Донбасса. Фото: Корреспондент

Украина обязана выплачивать пенсии жителям оккупированного Крыма и Донбасса, поскольку декларирует реинтеграцию этих территорий.

"С точки зрения практики Европейского суда по правам человека, жители оккупированных территорий имеют права на получение пенсий. В суде они найдут аргументы в свою пользу", - говорит в комментарии Gazeta.ua эксперт Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин.

Политизация этого вопроса высока, поэтому политики, исходя из своих взглядов, будут пытаться не платить.

"Жители оккупированных территорий не прекращали гражданства Украины, поэтому и Украина будет платить им деньги. Ясно, что у юристов-международников есть другая позиция и они будут апеллировать тем, что РФ является оккупантом. Но надо доказать, что россияне осуществляют контроль над территориями через оккупационные администрации. Если посмотреть на отчеты различных европейских институтов, то оценки разняться и далеко не все признают прямое участие и ответственность РФ за события на Донбассе", - говорит он.

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Доказывать контроль РФ над Донбассом надо несколькими способами.

"В середине нашей страны в уголовном порядке: каждый приговор, основанный на принадлежащих доказательствах будет подтверждать те или иные обстоятельства. Часть фактов можно подтвердить в международных институтах: ЕСПЧ, Верховном суде ООН и в Гаагском трибунале. Поэтому обычно без комплексной работы всех государственных органов, направленная на собирании доказательств утверждать о полной ответственности РФ будет сложно ", - говорит он.

Признание территорий неподконтрольными усложнит реинтеграцию этих регионов.

Глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова из фракции "Слуга народа" в интервью "Интерфакс-Украина" заявила, что Украина будет выплачивать пенсии жителям оккупированного Крыма и ОРДЛО.