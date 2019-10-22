Почему Минские соглашения важны для Украины

Нельзя разрывать "минские соглашения", поскольку на них держится вся история давления на РФ. Фото: Украинская правда

Разрывать Минские соглашения Украине нельзя, поскольку этот документ имеет историю российско-украинского противостояния.

"Избавиться от"Минска" будет очень дорого, и хотя сам документ и является юридически ничтожным, но на нем построена вся история санкций и международного давления. Если мы сейчас заявим, что выходим из "Минска", то Германия и Франция снимут санкции. Поэтому с Минском играть надо очень осторожно", - говорит в комментарии Gazeta.ua основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

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На возможной встрече в "нормандском формате" будут обсуждать будущее оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Весь мир принуждает Украину и РФ к мирному урегулированию этого конфликта. В "нормандском формате" могут обсудить такие детали как особый статус или местные органы правопорядка, если там дойдет до конструктивных разговоров. Зеленский, судя по всему, собирается торговаться", - добавляет Дейнега.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко предполагает, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться в ноябре. По его словам, президент Владимир Зеленский пытается сделать все возможное для проведения этого саммита.