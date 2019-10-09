 
Ексклюзивы
1/5
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 612
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
2 Просмотров: 1665
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2043
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1125
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3033
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1836
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4500
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6318
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3834
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 2007
Фото
Все фото
15
6
8
8
8
По последним образцам &quot;военной моды&quot;: в Киеве показывают лучшую отечественную оружие
По последним образцам "военной моды": в Киеве показывают лучшую отечественную оружие
В Минобороны похвастались новыми казармами
В Минобороны похвастались новыми казармами
&quot;Для меня он был космосом, им и остался&quot; - истории жен погибших бойцов ООС
"Для меня он был космосом, им и остался" - истории жен погибших бойцов ООС
Батальон особого назначения &quot;Полтава&quot; отправился в зону ООС
Батальон особого назначения "Полтава" отправился в зону ООС
На фестивале в Венеции устроили акцию в поддержку Маркива
На фестивале в Венеции устроили акцию в поддержку Маркива
Видео
Все видео
Сверхзвуковую управляемую ракету "Блискавка" представили в Украине
Сверхзвуковую управляемую ракету "Блискавка" представили в Украине
Добровольцы подрались с полицией по дороге к Золотому
Добровольцы подрались с полицией по дороге к Золотому
Чего боятся жители села, из которого Зеленский планирует вывести войска
Чего боятся жители села, из которого Зеленский планирует вывести войска
Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности
Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности
Чем живет оккупированная террористами Горловка - свежее видео
Чем живет оккупированная террористами Горловка - свежее видео
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2016
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6408
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1287
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 972
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
1 Просмотров: 981
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
среда, 09 октября 2019 18:57

По последним образцам "военной моды": в Киеве показывают лучшую отечественную оружие
15

  Комментировать

Второй день в столице XVI международная выставка "Оружие и безопасность-2019". Монстры отечественной и зарубежной оборонки показали широкой публике свои лучшие разработки.

В этом году участие приняли более 400 разработчиков, из 16 стран. К выставке впервые присоединились и США. Павильон для представителей 10-ти предприятий организовали благодаря коммерческой службе при Посольстве США в Украине.

В Киеве проходит международная выставка "Оружие и безопасность 2019"
Фото: София Староконь
В Киеве проходит международная выставка "Оружие и безопасность 2019"
В Киеве проходит международная выставка "Оружие и безопасность 2019"
В Киеве проходит международная выставка "Оружие и безопасность 2019"
В Киеве проходит международная выставка "Оружие и безопасность 2019"

Военную технику, выставленную на парковку МВЦ видно из окна вагона метро.

Ажиотаж вызывает береговой комплекс "Нептун", стреляющий крылатыми ракетами средней и малой дальности Р-360. Его впервые показали для публики.

"Отойдите, пожалуйста, не мешайте, дайте мы его вам во всей красе покажем" ,, - говорит улыбающийся военный, стоит у транспортно-заряжающей машины ТЗМ-360.

Автор: София Староконь
  В Киеве проходит международная выставка "Оружие и безопасность 2019"
В Киеве проходит международная выставка "Оружие и безопасность 2019"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Добровольцы подрались с полицией по дороге к Золотому

У многоцелевого тактического беспилотного ударно-транспортного аппарата "Фантом" стоят двое курсантов и спорят о его функционале.

"Скоро люди вообще будут не нужны, потому что все будет решаться с помощью робототехники", - спор закончен и ребята подходят к БТР 3ДА.

Двери для посетителей открыли в 10 часов утра и сразу на входах и местах регистрации образовалась очередь из гостей. Люди заполняли анкеты и время от времени дергали девушек-хостесс, которые уже с натянутой улыбкой отвечали на многочисленные, но одинаковые вопросы "А что сюда писать?".

На выставке оружия дисциплина армейская - на выходе посадили строгого охранника, который не давал заходить не в те двери даже вип-гостям.

"Это выход, а не вход", - выгонял всех он.

Одной из самых ярких новинок стал бронетранспортер "Атаман 3". Эта техника построена по последней букве "оборонной моды" - новейшая система наблюдения, американская подвеска, немецкий двигатель, толстая броня и кондиционеры. С самого начала "Атаман" стал лидером в выставке. К тому же организаторы решили запускать людей в салон, чтобы они на собственном опыте смогли проверить, удобно ли будет в нем солдатам.

Автор: София Староконь
  В Киеве проходит международная выставка "Оружие и безопасность 2019"
В Киеве проходит международная выставка "Оружие и безопасность 2019"

"Он еще не прошел испытания, - говорит Сергей, представитель компании" Практика". - Однако, я думаю долго возиться будут только с его амфибийностью, потому что он просто во всем идеален. Посмотрите - народ оттуда выходить не хочет, это говорит о том, что там удобно.

Из-за возможности все рассмотреть собралась очередь.

Напротив "Атамана" стенд со шлемами компании "UARMS". Их уже используют в украинской армии, но это не причина, чтобы не выставить свои лучшие работы.

Автор: София Староконь
  В Киеве проходит международная выставка "Оружие и безопасность 2019"
В Киеве проходит международная выставка "Оружие и безопасность 2019"

"Эти очки имеют защиту от обломков. Сначала были в виде маски, а потом мы решили еще и очки такие сделать. Желтые сохраняют контрастность на закате, а темные при ярком солнце, - говорит представитель предприятия" UARMS ". Делится секретом, что закупать очки можно будет весной.

Выставка оружия - место для чиновников, которые хотят казаться лучше, чем есть на самом деле. Поэтому в МВЦ посетили министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Загороднюк и Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак.

Они в сопровождении личной охраны и журналистов вальяжно просматривали экспонаты. В конце своего турне Загороднюк заявил, что не удовлетворен таким малым количеством новинок в армии.

"Процент новой техники не является такой, какой нам подходит по нашим планам, - говорит он. На выставке находятся те, кто нам поможет исправить ситуацию. Особенно мы будем смотреть на технологические образцы, которые помогут нам выйти на новый уровень технологий. На этом будет особый фокус.И мы будем смотреть, как на государственные предприятия, так и на частные", - говорит министр.

Автор: София Староконь
  В Киеве проходит международная выставка "Оружие и безопасность 2019"
В Киеве проходит международная выставка "Оружие и безопасность 2019"

Помпезно оформленый павильон Укроборонпрома видно из самого входа. На сине-голубых шторках надпись "Сделаем Украину сильнее"

Концерн представил 6 новинок, среди которых Радиолокационная станция 90К6Е "Искра" .Ее подключили к системе энергообеспечения. У РЛС собралось немало людей, особенно детей, которым было интересно посмотреть что это за крутящая белая штука. Между собой люди говорят очень громко, поскольку РЛС гудит.

Рядом стенд с надписью "Импортозамещение", на нем стоят детали, которые Украина начала изготавливать самостоятельно.

"Это активная радиолокационная головка самонаведения, бортовая радиолокационная станция" Есмеральда ", блок управления для ракет Р-27" СУ-72R ", заглушка-иммитатор" ЗИ-470R ", пассивная радиолокационная головка самонаведения ракет" воздух-земля "средней дальности", - говорит специалист по концерна.

На вопрос не дешевле покупать из-за рубежа смеется и говорит, что нет.

Представили много образцов беспилотной техники: от ударников, которые способны сеять смерть с неба и земли, до гаджетов, которые способны в разы облегчить аскетизм военного быта.

Автор: София Староконь
  В Киеве проходит международная выставка "Оружие и безопасность 2019"
В Киеве проходит международная выставка "Оружие и безопасность 2019"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чего боятся жители села, из которого Зеленский планирует вывести войска

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Александр Сырский просматривает БПЛА. Заинтересовался беспилотником "Демон-Е", который представила компания A-DRONES. Интересное в боевой машине то, что после выстрела он сбрасывает РПГ и быстро возвращается домой.

"Бросают потому, что РПГ часто дают осечку. А нести обратно потенциально заряженный ствол опасно, -говорит эксперт Евгений и показывает прикриплений к потолку белый самолет, к которому прикриплений еще один самолет с камерой на носу.

"Видите тот маленький самолетик на самолетике? Это - беспилотник-камикадзе. Он по команде видчеплюеться и летит ликвидировать врагов", - добавляет он.

Автор: София Старконь
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «По последним образцам "военной моды": в Киеве показывают лучшую отечественную оружие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
октября

148 лет назад родился знаменитый Украинский богатырь

Украинских писателей приговорили к высшей мере наказания

"Путин вздохнул. Понял, что Россия проиграла"

Вместо тысячи тарифов ввели один

Рерих осуществил самую масштабную экспедицию ХХ века

Памяти Анджея Вайды: "Делайте фильмы, которые за вас не сделает никто"

Самое читаемое
В Украину идет бабье лето
В Украину идет бабье лето Просмотров: 71271
Сеть подорвало фейковое фото беременной Каменских
Сеть подорвало фейковое фото беременной Каменских Просмотров: 44740
Рианна выпустила автобиографию с архивными ню-фотографиями
Рианна выпустила автобиографию с архивными ню-фотографиями
11
 Просмотров: 39278
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
12
 Просмотров: 33940
Рассказали, кто останется без пенсий
Рассказали, кто останется без пенсий Просмотров: 27208
Донбасс
Хомчак назвал слабое место ВСУ
Хомчак назвал слабое место ВСУ 1 Просмотров: 468
Посадили трех боевиков ДНР
Посадили трех боевиков ДНР Просмотров: 261
В Минобороны похвастались новыми казармами
В Минобороны похвастались новыми казармами
6
 Просмотров: 3294
Сверхзвуковую управляемую ракету "Блискавка" представили в Украине
Сверхзвуковую управляемую ракету "Блискавка" представили в Украине
 Просмотров: 2145
Трижды обстреляли участок разведения сил в районе Золотого
Трижды обстреляли участок разведения сил в районе Золотого Просмотров: 225
Больше всего комментируют
3
Выборы в Киеве могут выиграть Кличко, Пальчевский или Омельченко – социология
2
Зеленский не осознает трагичности, в которой находится - Бессмертный
2
Пристайко: Путин не хочет "нормандской встречи"
2
Бросить все и готовиться к атаке. Пристайко назвал три варианта по Донбассу
2
"Я должен бить осторожным" - представитель ОБСЕ отказался сказать, чей Крым
Голосов: 1779
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua