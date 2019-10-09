По последним образцам "военной моды": в Киеве показывают лучшую отечественную оружие

Второй день в столице XVI международная выставка "Оружие и безопасность-2019". Монстры отечественной и зарубежной оборонки показали широкой публике свои лучшие разработки.

В этом году участие приняли более 400 разработчиков, из 16 стран. К выставке впервые присоединились и США. Павильон для представителей 10-ти предприятий организовали благодаря коммерческой службе при Посольстве США в Украине.

Фото: София Староконь

Военную технику, выставленную на парковку МВЦ видно из окна вагона метро.

Ажиотаж вызывает береговой комплекс "Нептун", стреляющий крылатыми ракетами средней и малой дальности Р-360. Его впервые показали для публики.

"Отойдите, пожалуйста, не мешайте, дайте мы его вам во всей красе покажем" ,, - говорит улыбающийся военный, стоит у транспортно-заряжающей машины ТЗМ-360.

Автор: София Староконь В Киеве проходит международная выставка "Оружие и безопасность 2019" ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Добровольцы подрались с полицией по дороге к Золотому У многоцелевого тактического беспилотного ударно-транспортного аппарата "Фантом" стоят двое курсантов и спорят о его функционале. "Скоро люди вообще будут не нужны, потому что все будет решаться с помощью робототехники", - спор закончен и ребята подходят к БТР 3ДА.

Двери для посетителей открыли в 10 часов утра и сразу на входах и местах регистрации образовалась очередь из гостей. Люди заполняли анкеты и время от времени дергали девушек-хостесс, которые уже с натянутой улыбкой отвечали на многочисленные, но одинаковые вопросы "А что сюда писать?".

На выставке оружия дисциплина армейская - на выходе посадили строгого охранника, который не давал заходить не в те двери даже вип-гостям.

"Это выход, а не вход", - выгонял всех он.

Одной из самых ярких новинок стал бронетранспортер "Атаман 3". Эта техника построена по последней букве "оборонной моды" - новейшая система наблюдения, американская подвеска, немецкий двигатель, толстая броня и кондиционеры. С самого начала "Атаман" стал лидером в выставке. К тому же организаторы решили запускать людей в салон, чтобы они на собственном опыте смогли проверить, удобно ли будет в нем солдатам.

Автор: София Староконь В Киеве проходит международная выставка "Оружие и безопасность 2019"

"Он еще не прошел испытания, - говорит Сергей, представитель компании" Практика". - Однако, я думаю долго возиться будут только с его амфибийностью, потому что он просто во всем идеален. Посмотрите - народ оттуда выходить не хочет, это говорит о том, что там удобно.

Из-за возможности все рассмотреть собралась очередь.

Напротив "Атамана" стенд со шлемами компании "UARMS". Их уже используют в украинской армии, но это не причина, чтобы не выставить свои лучшие работы.

Автор: София Староконь В Киеве проходит международная выставка "Оружие и безопасность 2019"

"Эти очки имеют защиту от обломков. Сначала были в виде маски, а потом мы решили еще и очки такие сделать. Желтые сохраняют контрастность на закате, а темные при ярком солнце, - говорит представитель предприятия" UARMS ". Делится секретом, что закупать очки можно будет весной.

Выставка оружия - место для чиновников, которые хотят казаться лучше, чем есть на самом деле. Поэтому в МВЦ посетили министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Загороднюк и Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак.

Они в сопровождении личной охраны и журналистов вальяжно просматривали экспонаты. В конце своего турне Загороднюк заявил, что не удовлетворен таким малым количеством новинок в армии.

"Процент новой техники не является такой, какой нам подходит по нашим планам, - говорит он. На выставке находятся те, кто нам поможет исправить ситуацию. Особенно мы будем смотреть на технологические образцы, которые помогут нам выйти на новый уровень технологий. На этом будет особый фокус.И мы будем смотреть, как на государственные предприятия, так и на частные", - говорит министр.

Автор: София Староконь В Киеве проходит международная выставка "Оружие и безопасность 2019"

Помпезно оформленый павильон Укроборонпрома видно из самого входа. На сине-голубых шторках надпись "Сделаем Украину сильнее"

Концерн представил 6 новинок, среди которых Радиолокационная станция 90К6Е "Искра" .Ее подключили к системе энергообеспечения. У РЛС собралось немало людей, особенно детей, которым было интересно посмотреть что это за крутящая белая штука. Между собой люди говорят очень громко, поскольку РЛС гудит.

Рядом стенд с надписью "Импортозамещение", на нем стоят детали, которые Украина начала изготавливать самостоятельно.

"Это активная радиолокационная головка самонаведения, бортовая радиолокационная станция" Есмеральда ", блок управления для ракет Р-27" СУ-72R ", заглушка-иммитатор" ЗИ-470R ", пассивная радиолокационная головка самонаведения ракет" воздух-земля "средней дальности", - говорит специалист по концерна.

На вопрос не дешевле покупать из-за рубежа смеется и говорит, что нет.

Представили много образцов беспилотной техники: от ударников, которые способны сеять смерть с неба и земли, до гаджетов, которые способны в разы облегчить аскетизм военного быта.

Автор: София Староконь В Киеве проходит международная выставка "Оружие и безопасность 2019"

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Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Александр Сырский просматривает БПЛА. Заинтересовался беспилотником "Демон-Е", который представила компания A-DRONES. Интересное в боевой машине то, что после выстрела он сбрасывает РПГ и быстро возвращается домой.

"Бросают потому, что РПГ часто дают осечку. А нести обратно потенциально заряженный ствол опасно, -говорит эксперт Евгений и показывает прикриплений к потолку белый самолет, к которому прикриплений еще один самолет с камерой на носу.

"Видите тот маленький самолетик на самолетике? Это - беспилотник-камикадзе. Он по команде видчеплюеться и летит ликвидировать врагов", - добавляет он.