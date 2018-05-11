План деоккупации Донбасса будет иметь два этапа

К плану по деоккупации Донбасса привлекут значительную часть государственных структур и учреждений. Фото: slovoidilo.ua

Операция по деоккупации Донбасса может начаться до 2019 года и будет состоять из двух этапов.

Об этом сказал советник министра внутренних дел Иван Варченко в эфире "112 Украина".

"Мяч не совсем на нашем поле. Понимаем, что часть обстоятельств зависят от того, с какой ноги встанут Путин и Медведев. Поэтому план поделили на то, что мы должны сделать до начала деоккупации. И далее предполагаем, что нас ждет после того, как заходим на ту территорию и с какими вызовами встречаемся. Здесь два этапа", - сказал Варченко.

Конкретные временные рамки реализации плана он назвать не смог.

"Мы не заинтересованы затягивать этот процесс. Поддерживаем наших партнеров в том, что к концу 2018-го - в 2019 году будет внесена ясность относительно миротворческой операции. Не исключаем, что в это же время может реализоваться наша операция", - отметил Варченко.

"Сейчас была представлена ​​концепция плана. Далее мы ее обработаем в системе нашего министерства. Потом - с коллегами. Этот план должен быть частью общенационального плана по освобождению оккупированных территорий, должен ложиться пазлом к плану, который разрабатывает Объединенный оперативный штаб. К нему привлекут значительную часть других государственных структур и учреждений - от информационных до министерств", - добавил замминистра.

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Министерство внутренних дел начало работать над планом мероприятий по деоккупации Донбасса. Его должны разработать до лета.