Пески, Авдеевка, Зайцево: где на фронте вчера было горячо

Вблизи Красногоровки противник совершил обстрел из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 18 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Неподалеку Песков враг дважды открывал огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС. Возле населенных пунктов Светлодарск и Зайцевое оккупанты совершили обстрел из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Вблизи Красногоровки противник совершил обстрел из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а возле Авдеевки – из подствольных гранатометов. На все обстрелы украинские военные открывали ответный огонь", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 19 мая нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. Боевых потерь среди украинских военных нет.

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Вооруженные формирования РФ ударили по Катериновке с реактивного пехотного огнемета. Такой вид оружия позволяет вести эффективный обстрел на дальность до 600 м, а в месте взрыва - заряд боевой части подрывается, формируя огненное облако. Такие огнеметы находятся на вооружении российской армии и применялись в ходе первой и второй чеченских войн, спецопераций в Дагестане и Ингушетии, а теперь и в Украине.