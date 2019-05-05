Первый бой российско-украинской войны: вспоминаем, как он происходил

в Славянском состоялся первый большой бой в Донбассе. Это был первое нападение на колонну украинских военных российскими диверсантами и боевиками.

"Наша колонна из Краматорска шла именно по этому пути, как мы видим, через перекресток, а навстречу вышла группа прикрытия. На этом перекрестке погибли "альфачи" полковник Александр Анищенко и майор Руслан Лужевский, прапорщик Виктор Долинский с "Ягуара". Вечная память", - написал журналист Юрий Бутусов в Facebook.

Бой не был спланирован и оказался неожиданностью для украинских воинов. Они двигались через Семеновку, когда российские диверсанты попытались атаковать их боевые машины с помощью противотанкового ракетного комплекса "Фагот".

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Завязался бой, на стороне противника было хорошее знание местности и эффект внезапности. Большинство всех украинских спецназовцев реального боевого опыта настоящей войны не имели. Но благодаря слаженной подготовке и умелом командованию, бойцы "Альфы" и "Ягуара" смогли выйти из засады. В ходе боев были убиты как минимум 5 боевиков. К сожалению, украинские спецназовцы также понесли потери.

Трех воинов убили, 4 офицеров "Альфы" получили тяжелые ранения. Больше. 20 спецназовцев из разных подразделений получили другие ранения и контузии.