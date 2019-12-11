Первые сутки после саммита - 11 обстрелов со стороны боевиков

За минувшие сутки потерь из-за обстрелов среди украинских бойцов не зафиксировали. Фото: glavcom.ua

Российские оккупационные войска в Донбассе 10 декабря нарушили режим прекращения огня 11 раз.

Враг обстреливал наши позиции с запрещенного Минскими договоренностями оружия, сообщили в штабе ООС.

4 раза террористы обстреляли оперативно-тактическую группировку "Схід". Обстрелы были у Лебединского, Павлополя, Широкино из различных видов оружия.

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В оперативно-тактической группировке "Північ" зафиксировали 7 обстрелов противника. Стреляли возле Майорска, Кондрашевки Новой, возле Шумов, Луганского, Катериновки и Новолуганского.

За минувшие сутки потерь из-за обстрелов среди украинских бойцов не зафиксировали.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не было.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что прекратить войну на Донбассе быстро не получится. Добавил, что очень высока вероятность срыва этого процесса.