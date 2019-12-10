Установление мира на Донбассе может сорваться - Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что прекратить войну на Донбассе быстро не получится.

Добавил, что очень высока вероятность срыва этого процесса, об этом написал на своей странице в Facebook.

Он заявил, что на саммите в Париже Украина показала, что будет бороться за собственные территории на всех уровнях.

Добавил, что поступаться собственными территориями никто не станет.

Позиции делегации он изложил списком в своем посте.

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1. Полное, всестороннее и бессрочном прекращении огня на востоке Украины, которое должно состояться до конца 2019 года.

2. Расширение мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с возможностью осуществления круглосуточного мониторинга.

3. Разведение на трех новых участках до марта. Министр подчеркнул, что эти три участка должны стать гуманитарными зонами, которые позволят обустроить переходы и переезды и улучшить жизнь людей в зоне разграничения.

4. Обмен пленными до конца 2019 года. По принципу "всех на всех". Была согласована необходимость уточнить полные списки и предоставить полный и безусловный доступ представителям Международного комитета Красного Креста ко всем содержащимся лицам.

5. Продолжить действие закона об особом статусе Донбасса. Конкретной даты проведения выборов на Донбассе нет.

6. Провести следующую нормандскую встреча через 4 месяца.

9 декабря в Париже прошли переговоры в "нормандском формате".

В них принимали участие президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрона. В Кремле рассматривают возможность полного изменения "нормандского формата". Нововведения будут касаться также участников процесса, сообщил представитель президента России Дмитрий Песков, сообщают росЗМИ. Добавили, что нововведения должны быть согласованы со всеми участниками процесса.