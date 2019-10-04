Первая боевая потеря октября: погиб украинский военный

3 октября враг совершил 41 обстрел позиций украинских военных. Фото: из открытых источников

3 октября в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеского обстрела погиб один украинский военный. Это первая боевая потеря в октябре.

На протяжении прошедших суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 41 раз нарушили режим прекращения огня.

Противники обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Публикуем поименный список погибших в сентябре 2019-шл защитников Украины. Известно о смерти в боях 13 бойцов. Самому младшему из погибших был 21 год, самому старшему - 47.