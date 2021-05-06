Первая боевая потеря мая: на Донбассе погиб солдат 93-й бригады

На Донбассе погиб старший солдат Дмитрий Товчигречка. Фото: facebook.com/93OMBr

Сегодня погиб старший солдат 93-й бригады Холодный Яр Дмитрий Товчигречка.

Он был механиком-водителем механизированного батальона. Погиб при обстреле из РПГ и стрелкового оружия по позициям в Донецкой области, сообщает бригада в Facebook.

Военному было 37 лет. Он жил в Кривом Роге, имел среднее специальное образование. Начал службу в январе 2021 года. Для него это была первая ротация.

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"Как вспоминают собратья, Дмитрий был работящий, никогда не отказывался от работы. При том, что был неразговорчив, все же рассказывал собратьям о своей семье, особенно своих двух маленьких детях. Мы приносим искренние соболезнования в этот скорбный час матери погибшего воина, всем его родным, жене, преждевременно овдовевшей, осиротевшим детям", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, 5 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов, два украинских защитники получили ранения, сообщили в штабе ООС.