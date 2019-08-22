Перспективы мирного урегулирования на Донбассе могут появиться в сентябре

Результаты встречи Сергея Лаврова и Гайко Мааса в Москве. Фото: Цензор. НЕТ

Германия, ожидает начало мирных договоренностей на Донбассе, после того, как будет сформировано новое правительство Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Федеративной Республики Германии Гайко Маас, 21 августа на встрече с Сергеем Лавровым в Москве, сообщает DW.

Маас обратил внимание, что для мирного урегулирования на Донбассе необходимые конструктивные шаги с обеих сторон. "Освобождение украинских моряков могло бы стать важным вкладом России в мирном урегулировании на Донбассе", - отметил немецкий дипломат.

Лавров же, отвечая на ​​вопросы журналистов, об истинности информации о том, что российские власти могут до конца августа освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков, ответил, что нужна "кропотливая работа на результат". "Чтобы продвигать эту тему, нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать правовые, технические, организационные аспекты", - заявил он.

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На вопрос, продолжатся поставки газа через Украину по 2020 года, Лавров заявил, что Украина сама отказалась от покупки газа в России. При этом он назвал строительство газопровода "Северный поток-2" "чисто коммерческим проектом", который повысит энергетическую безопасность Европы и "не задуман для того, чтобы нанести вред Украине".

Лавров отметил, которые в вопросе поставок газа через Украину после завершения строительства "Северного потока-2" есть конкретные решения, которые позволят снять обеспокоенность, если эту тему не будут пытаться политизировать.

В свою очередь, Маас заявил, что Германия призывает Россию и США продлить срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3), действие которого истекает через два года.

"Германия призывает, и призыв направлен также в адрес США, сделать все, чтобы договор СНВ-3 был продлен. Нас радует, что между Россией и США идут переговоры об этом", - сказал Маас.

Он отметил, что НАТО не хочет новой ядерной гонки вооружений, которая "была бы опасной для многих людей, не только в Европе".

В свою очередь, Лавров заявил, что Россия предложила США принять конкретные шаги для продолжения СНВ-3 и теперь ждет ответа Вашингтона.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик считает эффективным текущее перемирие на Донбассе.