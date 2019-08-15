"Перестать стрелять" - в Минобороны обсудят ситуацию на Луганщине

21 июля на Донбассе объявили "Хлебное перемирие". Впервые ввели ответственность за открытие огня. Фото: focus.ua

На совещании в Министерстве обороны Украины будут обсуждать факт стягивания россиянами запрещенного Минскими договоренности оружия.

"Сейчас я также получил информацию от очень уважаемой структуры. Но я также знаю, что в этой структуре работает много российских разведчиков, поэтому пока не могу сказать, можно ли доверять этой информации", - говорит военный дипломат, председатель Общественного совета при Министерстве обороны Украины, генерал-майор запаса Петр Гаращук, сообщает Обозреватель.

Он добавил, что для того, чтобы война на Донбассе закончилась, должен быть выполнен первый пункт Минских договоренностей - прекращения огня.

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"Я знаю одно: что президент Украины, Верховный главнокомандующий, министр обороны, начальник Генерального штаба - люди, которые управляют войсками, - не хотят войны. Они хотят, чтобы эта война между Россией, напавшей на Украину, и Украиной закончилась как можно скорее" , - говорит он.

14 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Под Новолуганском и в районе Зайцевого враг применил запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм.