Боевики 6 раз обстреляли украинских военных. Фото: Ukrnews

На Донбассе в течение суток боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ и ее наемники обстреливали украинских военных из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций ООС: неподалеку Песков из стрелкового оружия; вблизи Лебединского из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды в районе Гнутового из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В то же время в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций ООС: вблизи Южного из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Потерь среди украинских военных нет.

Кабинет министров Украины одобрил положение о Едином государственном реестре ветеранов войны. Создавать этот реестр будет Министерство по вопросам ветеранов.